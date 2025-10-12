A Coruña será la sede del tercer Foro Urbano de España
A Coruña acogerá los próximos días 22 y 23 de octubre la tercera edición del Foro Urbano de España, promovido por el Ministerio de Vivienda. El evento se celebrará en Palexco y cuenta con el apoyo del Concello. Durante las dos jornadas de duración, se analizarán los principales retos que afrontan las ciudades en materia de vivienda, movilidad, cohesión social, medio ambiente o transformación digital.
