Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Coruña será la sede del tercer Foro Urbano de España

RAC

A Coruña

A Coruña acogerá los próximos días 22 y 23 de octubre la tercera edición del Foro Urbano de España, promovido por el Ministerio de Vivienda. El evento se celebrará en Palexco y cuenta con el apoyo del Concello. Durante las dos jornadas de duración, se analizarán los principales retos que afrontan las ciudades en materia de vivienda, movilidad, cohesión social, medio ambiente o transformación digital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents