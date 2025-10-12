Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil conmemora el día de su patrona

Acto de la Guardia Civil por el día del Pilar

Acto de la Guardia Civil por el día del Pilar / LOC

RAC

La 15 Zona de Galicia de la Guardia Civil celebró este domingo un acto institucional de conmemoración del día del Pilar, patrona del cuerpo. Durante el acto se impusieron cruces de las Ordes del Mérito Militar y del Mérito de la Guardia Civil, tanto a guardias civiles como a personal ajeno, y un reconocimiento al guardia civil veterano de la provincia, que este año fue para el centenario Manuel Suárez. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y la alcaldesa, Inés Rey, fueron las autoridades que participaron en el mismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents