La Guardia Civil conmemora el día de su patrona
La 15 Zona de Galicia de la Guardia Civil celebró este domingo un acto institucional de conmemoración del día del Pilar, patrona del cuerpo. Durante el acto se impusieron cruces de las Ordes del Mérito Militar y del Mérito de la Guardia Civil, tanto a guardias civiles como a personal ajeno, y un reconocimiento al guardia civil veterano de la provincia, que este año fue para el centenario Manuel Suárez. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y la alcaldesa, Inés Rey, fueron las autoridades que participaron en el mismo.
