¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 12 de octubre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Doble sesión en Teatro del Andamio
12.30 y 18.00 horas | Teatro del Andamio programa dos funciones de Cuentos encantados, de Fernando Saldaña, que contará historias clásicas, pero también relatos contemporáneos.
Teatro del Andamio
Último día del Mercado das Nubes, en San Agustín
De 11.00 a 18.00 horas | El Mercado das Nubes de otoño dice adiós.
Mercado de San Agustín
Musical de los cuentos, las princesas y los sueños
17.00 horas | De ellos aprendí: el musical de los grandes musicales es un espectáculo en el que se reproducen escenas de algunas de las historias infantiles más conocidas como La sirenita, Aladdín, Frozen, El Rey León o Hércules. Entradas a partir de 17,6 euros.
Palacio de la Ópera
Entradas agotadas para ver a Duki en el Coliseum
21.00 horas | El cantante argentino Duki presenta esta noche Ameri. Ha agotado todas las entradas para este concierto.
Coliseum
Despedida del Festival Quincegotas
18.00 horas | Quincegotas se despide tras tres días de espectáculos en la calle con las actuaciones de Proyecto Pabellón, con O chan ás costas; Ana Erdozain y Alba González, con Solastalgia; Jessica Castellón y Boris Orihuela, con Cuentas corrientes y Daniel Abreu, que interpretará Selva.
Castillo de San Antón
Ruta guiada a las obras del Grupo María Pita
12.00 horas | La Semana de la Arquitectura se despide con visita guiada a las obras del Grupo María Pita.
Farmacia de Labañou
