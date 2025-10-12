¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 12 de octubre

Doble sesión en Teatro del Andamio

12.30 y 18.00 horas | Teatro del Andamio programa dos funciones de Cuentos encantados, de Fernando Saldaña, que contará historias clásicas, pero también relatos contemporáneos.

Teatro del Andamio

Último día del Mercado das Nubes, en San Agustín

Iago López

De 11.00 a 18.00 horas | El Mercado das Nubes de otoño dice adiós.

Mercado de San Agustín

Musical de los cuentos, las princesas y los sueños

17.00 horas | De ellos aprendí: el musical de los grandes musicales es un espectáculo en el que se reproducen escenas de algunas de las historias infantiles más conocidas como La sirenita, Aladdín, Frozen, El Rey León o Hércules. Entradas a partir de 17,6 euros.

Palacio de la Ópera

Entradas agotadas para ver a Duki en el Coliseum

21.00 horas | El cantante argentino Duki presenta esta noche Ameri. Ha agotado todas las entradas para este concierto.

Coliseum

Despedida del Festival Quincegotas

Iago López

18.00 horas | Quincegotas se despide tras tres días de espectáculos en la calle con las actuaciones de Proyecto Pabellón, con O chan ás costas; Ana Erdozain y Alba González, con Solastalgia; Jessica Castellón y Boris Orihuela, con Cuentas corrientes y Daniel Abreu, que interpretará Selva.

Castillo de San Antón

Ruta guiada a las obras del Grupo María Pita

12.00 horas | La Semana de la Arquitectura se despide con visita guiada a las obras del Grupo María Pita.

Farmacia de Labañou