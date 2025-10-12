Las huellas de Castelao, en el centro de A Coruña

La Agrupación Cultural Alexandre Bóveda organizó este sábado una ruta guiada sobre los lugares emblemáticos de A Coruña en la vida de Castelao. Frente a la estatua del escritor, en Méndez Núñez, hablaron de su figura como símbolo de Galicia; en el cine Avenida, sobre cómo colaboró en la creación de organizaciones y, ante el Circo de Artesanos, del álbum Nós que se expuso por vez primera en esta ciudad. En la calle Real quedaron sus huellas en la editorial Nós. Los participantes pararon también para recordar sus facetas como humorista y político.