Una noche al raso para entrar los primeros a ver a Duki en A Coruña

Algunos seguidores del cantante argentino Duki se fueron este sábado al Coliseum para iniciar la cola de entrada en el Coliseum. El concierto no era esa noche, sino la siguiente, este domingo y todas las entradas están ya agotadas. Se vendieron en 48 horas en la primera tirada y, justo unos días antes del concierto, por ajustes de producción, se liberaron algunas más, que también encontraron comprador enseguida. Las puertas se abrirán a las 19.00 horas y el concierto comenzará a las 21.00 horas.