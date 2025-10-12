El PP exigirá al Gobierno plazos concretos en las obras de la ciudad
A Coruña
El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular, Roberto Rodríguez, señaló que llevará al Parlamento de Galicia una iniciativa pidiendo al Gobierno plazos concretos e inversiones para dar cumplimiento a los compromisos pendientes con la ciudad en «proyectos importantes como la ampliación de Alfonso Molina o del Pasaje, el Vial 18 o la cuarta ronda». El popular criticó a BNG y PSOE por tener «doble moral» al exigir inversiones solo a la Xunta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
- Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?
- La tienda italiana de A Coruña en la que Mulattieri compra dulces para su cumpleaños