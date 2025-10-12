El PP exigirá al Gobierno plazos concretos en las obras de la ciudad

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular, Roberto Rodríguez, señaló que llevará al Parlamento de Galicia una iniciativa pidiendo al Gobierno plazos concretos e inversiones para dar cumplimiento a los compromisos pendientes con la ciudad en «proyectos importantes como la ampliación de Alfonso Molina o del Pasaje, el Vial 18 o la cuarta ronda». El popular criticó a BNG y PSOE por tener «doble moral» al exigir inversiones solo a la Xunta.