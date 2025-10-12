El PSOE alerta del riesgo de perder 10 millones de euros en Xuxán

La diputada socialista, Silvia Longueira, y el eurodiputado Nicolás González Casares se reunieron con los cooperativistas de Xuxán para analizar la situación del proyecto de 214 viviendas de alquiler social y el riesgo de perder 10 millones de euros de fondos Next Generation por los retrasos en su ejecución. Las viviendas se construirían en una parcela cedida por la Xunta de Galicia para alquiler social durante 50 años. Longueira señaló que se tratan de terrenos y fondos públicos que la Xunta «decide no defender frente a intereses empresariales», y reclamó una respuesta e implicación.