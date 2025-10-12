Unos recién casados, en la cesta de los Bomberos

La Semana de la Prevención siempre deja alguna imagen entrañable, ya sea la de los más pequeños probándose el casco de los Bomberos o la de las familias que se acercan a agradecerles su labor a los efectivos del dispositivo que lucha contra el fuego. Las actividades de la Semana de la Prevención, que se celebran en la plaza de María Pita, coincidieron este sábado con una de las bodas de este fin de semana. Lo que podría quedar como una simple anécdota se convirtió en un momento irrepetible, ya que los novios, con el permiso de los Bomberos, se subieron a la cesta de la autoescalera, pero por un buen motivo, el de hacerse unas fotos, y no para ser rescatados.