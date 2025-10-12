Si no lo leo no lo creo
Unos recién casados, en la cesta de los Bomberos
ANTÓN PERULEIRO
La Semana de la Prevención siempre deja alguna imagen entrañable, ya sea la de los más pequeños probándose el casco de los Bomberos o la de las familias que se acercan a agradecerles su labor a los efectivos del dispositivo que lucha contra el fuego. Las actividades de la Semana de la Prevención, que se celebran en la plaza de María Pita, coincidieron este sábado con una de las bodas de este fin de semana. Lo que podría quedar como una simple anécdota se convirtió en un momento irrepetible, ya que los novios, con el permiso de los Bomberos, se subieron a la cesta de la autoescalera, pero por un buen motivo, el de hacerse unas fotos, y no para ser rescatados.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
- Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?
- La tienda italiana de A Coruña en la que Mulattieri compra dulces para su cumpleaños