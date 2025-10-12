Sesiones llenas en las últimas proyecciones de la cúpula de Zara

La cúpula del monte San Pedro se despide de la obra ’50 Songs of the Sea’ creada por la diseñadora británica Es Devlin con motivo del 50 aniversario de Zara. Aunque de momento no hay recuento definitivo de las personas que han acudido a verla, las últimas sesiones programadas en la instalación han estado completas.

La experiencia proponía al público una experiencia sensorial única al sumergirse en una dimensión de sonido, imagen y arquitectura para emprender un viaje sobre las olas del Atlántico narrado por la actriz Elena Anaya.

RAC

La instalación, ubicada en el Observatorio de la Cúpula Atlántica, permitía giros concéntricos con los que los 288 asistentes por sesión podían rotar para envolverse en la proyección. Una experiencia que se despide ya del monte de San Pedro, sin nueva programación confirmada hasta el momento.