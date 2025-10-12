Las tiendas de vapeo de A Coruña, ante la ley antitabaco: «Son medidas injustas»

Las tiendas de vapeo de A Coruña se sienten cada vez «más acorraladas», empiezan a sentir los efectos de la futura ley antitabaco, todavía pendiente de aprobación en el Congreso, pero que ya ha generado inquietud entre los encargados. Ana Peña, responsable de la tienda Umeo, resume esta situación: «Evidentemente, nos está afectando. La demanda está bajando y lo peor es que hay gente que ha vuelto a fumar».

A su juicio, la medida más dura será la prohibición de vapear en espacios públicos abiertos, como terrazas o calles, una decisión que considera desproporcionada. «Cada bar debería decidir si permite fumar en su terraza, pero prohibirlo de manera general me parece excesivo», señala.

No solo es la prohibición de vapear en las terrazas de bares y restaurantes, también influye la subida de precio de la nicotina líquida. «La nicotina menor de 15 miligramos ha subido 15 céntimos por mililitro, y la de más de 15 miligramos, 20 céntimos. Es una barbaridad», explica Tamara Rama, la propietaria del local MaraVap. Peña reconoce que en su tienda también han tenido que aplicar esa subida y «los clientes lo han notado», lo que ha provocado «una bajada importante en ventas». La consecuencia directa es que muchos clientes han reducido su consumo de nicotina. No todos han reaccionado igual. Algunos «han preferido volver al tabaco» tradicional. «El problema es que el tabaco sube muy despacio. Mucha gente ha dejado de vapear para volver al cigarro, y eso en términos de salud es muy importante», lamenta Peña.

La propietaria de la tienda de cigarros electrónicos MaraVap, Tamara Rama. | Carlos Pardellas

Tamara Rama es tajante: «Son medidas injustas y no están basadas en ninguna evidencia. No hay ningún motivo para prohibir vapear en espacios públicos». Considera que las campañas oficiales han creado un clima de desinformación y miedo: «Llevamos años sufriendo ataques. Si no es una cosa es otra. Es constante el acoso». Estas medidas, para ella, son «palos en las ruedas» que desincentivan el uso del vapeo, a pesar de que muchos de sus clientes —según indica Rama— aseguran que han notado «mejoras en su salud». Desde el Ministerio de Salud aseguran que estas medidas están pensadas «para luchar contra el tabaquismo», aunque las tiendas coruñesas de vapeo reivindican su papel como aliados en la lucha contra el tabaco y no como enemigos. «Nosotros no somos tabaco, no pertenecemos a esa industria. Estamos aquí para ayudar a la gente a dejarlo», defiende Rama.

Ambas responsables coinciden en criticar la falta de control sobre la venta ilegal de dispositivos desechables. «Lo que no tiene sentido es que esté prohibido vender fuera de estancos y tiendas especializadas y luego veas máquinas expendedoras o puestos en fiestas», explica Peña. Tamara Rama va más allá y advierte que los jóvenes se están abasteciendo por vía paralelas: Denuncia que en A Coruña hay a la venta vapeadores desechables en tiendas de cosmética y bazares. «No hay control. Y lo más grave es que los chavales compran en China directamente y se los venden entre ellos, incluso en institutos». Para la propietaria, la solución pasa por «licencias específicas» para puntos de venta especializados, por un «control real en aduanas» y un cumplimiento riguroso de la normativa.

El sector de los cigarros electrónicos vive así un momento de incertidumbre. Las ventas han caído y la sombra de la nueva ley amenaza con endurecer la situación. «Es como estar peleando con el aire constantemente. Te recuperas de una cosa y enseguida viene otra. Y así es muy difícil mantener un negocio», concluye la propietaria de MaraVap.