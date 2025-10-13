Aitana actuará en A Coruña con su gira ‘Cuarto Azul’ el 22 de julio
La venta general se iniciará el jueves 23 de octubre
Aitana ha desvelado las fechas de su nueva gira mundial Cuarto Azul, con la que hará parada en A Coruña 22 de julio. La cantante publicó en sus redes sociales que el tour arrancará el 14 de marzo en Argentina, en el festival Lollapalooza.
De vuelta en España, pasará por Roquetas de Mar, Murcia, Valencia, Albacete, Sevilla, Mallorca, Fuengirola, Avilés, Gran Canaria y Zaragoza antes de ofrecer su show en el Coliseum de A Coruña.
La preventa de las entradas se activará el 20 de octubre, mientras que la venta general está prevista para el jueves 23 a partir de las 12 horas. Esta será su única fecha en Galicia. Aitana también dará conciertos en Barcelona, Madrid y Bilbao antes de cruzar de nuevo el charco para actuar en Argentina y Mexico.
