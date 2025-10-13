Alvedro despega: más de 960.000 pasajeros en nueve meses, un 3,6% más que hace un año

A tres meses de que termine el año, Alvedro está a casi 277.000 pasajeros de los más de 1,2 millones que volaron en 2024 con origen o destino A Coruña. Tras dar por superada la merma de usuarios que se prolongó tras el estallido del COVID, el aeropuerto coruñés se mueve en cifras positivas: en los primeros nueve meses del año captó un total de 969.573 viajeros, un dato que lo consolida como la segunda terminal de Galicia. Alvedro moviliza el 22% de todo el trafico aeroportuario de la comunidad, que entre enero y septiembre superó los 4,29 millones de usuarios, según el balance publicado este lunes por AENA. Y los billetes vendidos para volar con destino o llegada a la ciudad coruñesa son en lo que va de año un 15,5% más que los gestionados en el aeropuerto de Vigo, con algo más de 831.000 de enero a septiembre.

En el mapa aeroportuario de España solo siete terminales de AENA redujeron el volumen de pasajeros respecto al mismo periodo de 2024, entre ellos el de Santiago de Compostela (-12,2%), que se mantiene a la cabeza de los aeropuertos de Galicia con más de 2,5 millones de usuarios, casi el 60% del conjunto autonómico. Mientras, el de Alvedro repuntó en lo que va de año un 3,6% y Peinador, casi un 6%. En el conjunto nacional se movilizaron más de 247 millones de viajeros en los primeros nueve meses de este 2025, un 3,9% más que hace un año.

En lo que va de 2025, el peso de los pasajeros que parten o llegan a Alvedro representa el 22,3% del conjunto de Galicia, la tasa más alta desde el estallido del COVID en 2020. Entonces representaba el 26%, pero desde la pandemia se empezó a experimentar una tendencia a la baja, desde el 21,2% de 2021, pasando por el 18% de 2022, hasta el 20,8% con el que cerró 2024 y más del 22% en lo que va de año.

Septiembre fue un mes negro para los tres aeropuertos gallegos. En ninguno se logró superar el tráfico alcanzado ese mes en 2024. El peor parado fue el de Vigo, con apenas 93.000 viajeros, un 7,4% menos que hace un año; seguido de Compostela, con 303,244 pasajeros, un 7,3% menos que hace un año. Y, finalmente, Alvedro que movilizó 108.743 usuarios, un 1,4% menos respecto a septiembre de 2024.