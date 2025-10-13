El Avlo de A Coruña a Madrid, con precios de más de 100 euros y algunos días por encima del AVE

Renfe empezó a operar el año pasado en A Coruña su Alta Velocidad Low Cost (Avlo), una alternativa al AVE para precios reducidos y con menos prestaciones; carecen de coches-cafetería o butacas en preferente, y el equipaje que se puede llevar sin pagar sobrecoste es reducido. Pero, para los coruñeses que viajan a Madrid, solo es realmente competitivo en cuanto a precios si planean los viajes con antelación, y, en especial, si se mueven entre semana y a primera hora. Ente este lunes y el 31 de octubre, el precio del billete más barato de Avlo solo está un 17% por debajo de la alternativa más económica del resto de trenes. Y, algunos días resulta más caro incluso que el AVE.

De acuerdo con los precios que figuraban este domingo en la web de Renfe, el Avlo más barato de este lunes, como es habitual, es el de primera hora, a las 08.49 horas, con tarifas a 79 euros, pero el de las 09.39 se sitúa en los 114. Por comparación, el AVE directo de las 05.50 horas tenía billetes a 71,20 euros. El Avlo de primera hora y el de las 15.54 horas tenían pasaje por 69 euros, pero el AVE de las 19.33 horas estaba a 61,1. Y a las 15.10 se podía adquirir un billete para Alvia con enlace de AVE por 79,2 euros, que, con tres horas y media de trayecto, resultaba incluso cinco minutos más rápido que el Avlo.

Entre el miércoles y el viernes los precios del Avlo más barato bajan al entorno de los 39 a 49 euros; más económicos que la competencia, si bien se pueden encontrar trenes de otros modelos por 50,9 euros. Pero los fines de semana la alternativa low cost de Renfe se encarece de manera considerable, presumiblemente porque es más demandada. El sábado ofrece una tarifa de 69 euros que es poco más barata que los 81,45 del AVE más económico.

El domingo, el precio del trayecto de primera hora, el único para el que quedaban plazas con una semana de antelación, está en 104 euros. El Avant de las 11.25 horas tenía billetes a 93,60 euros. Además, la ventaja del low cost se difumina si se viaja en las horas en las que hay más demanda: en algunas frecuencias de Avlo, el billete más barato cuesta 104 euros entre viernes y domingo.

La semana del 20 al 26 de octubre tiene billetes a menor precio, y, entre el lunes y el sábado, el Avlo más barato cuesta entre 39 y 59 euros, la opción más económica, aunque en algunos casos no hay mucha distancia con el tren convencional. Pero el domingo 26, el billete más barato de low cost vuelve a estar entre 109 y 114 euros, dependiendo de la frecuencia. La más cara incluye un enlace y el viaje dura entre las 09.39 y las 14.08 horas. Por comparación, se puede encontrar un Avant con enlace a Alvia con prácticamente la misma duración, que sale a las 11.25 horas y con billetes por menos de 101 euros. O un AVE entre las 11.15 y las 14.50 horas con tarifas a 112 euros. Incluso con una antelación de dos semanas, la alternativa low cost no resulta especialmente competitiva.

En el conjunto del mes, los billetes de Avlo más baratos suponen un 83% del precio de la alternativa más económica, aunque la situación es muy desigual según el día. En algún caso llegan a costar aproximadamente la mitad que el siguiente tren más económico, pero otros días el coste es prácticamente el mismo.

Descuentos para diciembre

Desde 2021 los precios de tren se fijan con un sistema análogo a los de los billetes de avión, subiendo con la demanda y si se piden con escasa antelación, así que planificar ahorra. Por ejemplo, los billetes más económicos de Avlo a Madrid el jueves 4 de diciembre costaban este domingo entre 29 y 44 euros, dependiendo de la frecuencia, sustancialmente por debajo de las tarifas para viajar en octubre. Los de otros trenes estaban entre 39 y 63,2 euros.

Y, al igual que ocurre con las compras a corto plazo, los precios se incrementan en fin de semana. El domingo 7 de diciembre los precios del Avlo escalan hasta los 54 o 79 euros, según la hora a la que se viaje. Las tarifas más baratas del resto de trenes quedan entre 61 y 95 euros.

Los viajes en avión pueden salir más baratos que en tren

Volar a Madrid en la mayoría de las frecuencias resulta más caro que tomar el tren, pero, en algunos casos, puede salir más económico. Este domingo, el Avlo más barato para viajar a Madrid el jueves 16 de octubre estaba a 39 euros, e Iberia ofrecía una tarifa a 78 euros ese día y el billete más económico de Air Europa estaba a 104. Pero, para viajar el sábado 18, esta segunda compañía ofrece una tarifa de 44 euros, frente a los 69 del tren más barato. Y el domingo, con 88 euros, prácticamente empata con los 93,6 del tren más económico.

También se pueden encontrar precios más baratos el último fin de semana del mes, con ofertas de Air Europa a 44 euros el sábado 25 de octubre, frente a los 49 del Avlo más económico de ese día. El domingo, la compañía vuela por 71 euros y los precios de Renfe no bajan de los cien euros. Esto no quiere decir que los asientos de avión sean en general más baratos: los precios varían de manera importante según la demanda, y estas ofertas low cost no son representativas de las compañías. Este domingo ofertaban billetes para Madrid en Octubre por encima de los 200 e incluso de los 300 euros, muy por encima del nivel de precios básicos de los trenes.

La alternativa más barata para viajar a la capital de España en transporte público es, sin duda, el bus. Para este jueves, Alsa tiene precios de entre 24,9 y algo más de 56 euros por asiento, y en domingo los precios no suben mucho: se puede ir a Madrid a partir de 34 euros sin necesidad de bono, con tarifa reducida (que permite cambiar el billete, pero no anularlo). Pero los tiempos son mucho más amplios, de siete a cerca de once horas de viaje.