El bocadillo italiano que triunfa en A Coruña: "Los hacía en Baleares y mis clientes aún me escriben porque los echan de menos"

Tras el éxito de la pizzería Terra Mia, Luca Noviello siempre tuvo en mente expandirse. El cocinero abrió hace unos meses Alimentari Terra Mia, un negocio que nació por la «morriña» a su tierra natal: «Mi familia tenía una tienda en Italia. Allí trabajaba mi abuela, mi madre y hasta yo, que con 10 años ya echaba un cable».

Al nuevo establecimiento, situado en Juan Flórez y pegado a la pizzería, lo define como un «espacio gastronómico italiano», una mezcla entre tienda de productos, charcutería y pequeño restaurante. «Mi mujer dice que no es correcto decirlo así, pero para mí es eso, un sitio donde puedes comprar, comer un menú del día o tomar un vino acompañado por una tabla de embutidos italianos», comenta. El menú del día es una de sus novedades más atractivas, ofreciendo por 14,90 euros un entrante, plato principal y postre, tanto para comer en el local como para llevar.

El proyecto cuenta con un aliado clave, Alexandre Cundins, socio de Luca y su mano derecha desde hace siete años: «Álex empezó conmigo a los 17 años, lo crié profesionalmente. Le llevo 20 años, así que podría ser su padre», bromea el chef. «Ahora él lleva el día a día de la tienda, porque yo estoy entre la pizzería, la familia y Alimentari, sobre todo después de nacer mi segunda hija».

Un novedoso y sabroso bocadillo italiano

En este nuevo local, la carta se diferencia de la de la pizzería para dar protagonismo a otras recetas italianas: pasta, lasaña napolitana o los famosos panuozzos, bocadillos típicos de Nápoles elaborados con pan horneado cada mañana. «Tuve un negocio en Baleares donde hacía los bocadillos. La gente aún me escribe para decirme que los echa de menos», apunta Luca sobre uno de los platos más recomendables. Su recomendación es el de mortadela y pesto, una auténtica delicia que lleva mortadela artesanal, stracciatella de burrata, pesto casero, escamas de Parmigiano curado 24 meses y aceite de oliva virgen extra.

Alimentari Terra Mia nació por la morriña de Luca a su tierra, y esa morriña es la que siente también Samuele Mulattieri. El delantero blanquiazul celebró hace unos días su cumpleaños con dulces de su tierra comprados en Alimentari Terra Mia: «Vino a comer a la pizzería con su familia. Le dije que si necesitaba algo, aquí estaba. Al poco, llamó para encargar cannoli por su cumpleaños y quedaron encantados él y sus compañeros». Ahora solo queda que otro paisano se una a la morriña del sabor italiano: «Falta que venga Quagliata», dice Luca entre risas.