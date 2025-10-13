El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas

A punto de cumplirse tres años desde que caducó la concesión para la instalación de las actuales, el Concello presentó este lunes a los hosteleros el modelo de terrazas para la plaza de María Pita que pretende implantar y que figura en el borrador de la nueva ordenanza municipal de terrazas. Inspiradas en las existentes en San Sebastián, su diseño es radicalmente diferente de las que han permanecido en el lugar durante casi 23 años, ya que los recintos acristalados serían sustituidos por estructuras que soportarán toldos a dos aguas que podrán desplegarse y recogerse, según detalla el Concello, que pone de relieve que estas instalaciones carecerán de elementos que las fijen a las fachadas de los edificios de la plaza.

Otra de las características de estos «pórticos», como los denomina el Gobierno local, es que deberán guardar una «sintonía estética» con el conjunto de María Pita, de forma que se alinearán con los pilares de los soportales y deberán ser de un solo color. El objetivo es que el lugar esté dotado de uniformidad «para preservar la unidad estética de una plaza que es un espacio protegido».

La propuesta de nuevas terrazas de María Pita fue presentada ayer a la Asociación Provincial de Hostelería y a algunos empresarios del sector. La caducidad de la concesión de las aún situadas en la plaza, que fueron instaladas en 2002 con autorización para ser explotadas durante veinte años, y el mal estado de conservación de varias de ellas hizo surgir el interés por saber si continuaría este modelo o si sería sustituido por otro.

Cuando fueron colocadas en María Pita se generó un intenso debate ciudadano sobre si estos módulos acristalados eran la mejor solución para poder disfrutar de los establecimientos hosteleros en circunstancias meteorológicas adversas. Los empresarios costearon la instalación de las terrazas mediante un convenio con Estrella Galicia que hizo posible hacer frente a la inversión de 120.000 euros que fue necesaria para cada una de ellas, aunque por el momento se desconoce cómo se financiará el nuevo modelo planteado por el Concello.

En la actualidad permanecen once terrazas en la plaza, ya que alguna de las instaladas inicialmente fue desmontada. Algunas de ellas aumentaron su superficie mediante el añadido de plataformas descubiertas a los módulos acristalados, a las que se suman mesas y sillas que se colocan directamente sobre el pavimento de la plaza, precisamente lo que se trataba de evitar con el modelo implantado en 2002, cuando María Pita estaba sembrada de estos elementos de hostelería que, además, eran de diferentes tipos y colores sin que hubiera ningún tipo de armonía entre ellos.

El progresivo deterioro de las terrazas obligó a los empresarios a efectuar reformas que fueron costeadas por ellos mismos, pese a lo que es posible observar módulos con óxido en sus estructuras metálicas, humedades en las cubiertas y baldosas rotas en las plataformas entre otros desperfectos.

En el momento en que se aproximaba la caducidad de la concesión, el Gobierno local vinculó el futuro de estas instalaciones a la elaboración de una nueva ordenanza de terrazas, en la que se incluiría la normativa aplicable en María Pita. El retraso en la redacción de ese texto llevó al BNG a incluir este asunto entre sus exigencias en 2023 al PSOE para dar su apoyo a la investidura de Inés Rey para un segundo mandato. Durante el verano de ese año, la alcaldesa aseguró que ya había comenzado a redactarse esa norma.