El Concello de A Coruña construirá seis nuevas pistas multideporte y renovará instalaciones: conoce dónde

El Plan de Mejora de Equipamientos Deportivos en los barrios del Ayuntamiento de A Coruña cuenta con una inversión de 6,2 millones de euros en su primera fase.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey, acompañada del concejal de Deportes, Manuel Vázquez. Sobre el mismo, han explicado que incluye la construcción de seis nuevas pistas multideporte al aire libre así como la renovación integral de equipamiento en varios distritos de la ciudad.

En concreto, estas instalaciones estarán ubicadas en Monte Alto, Adormideras, Barrio de las Flores, la Urbanización Breogán y el entorno de A Cubela y Lonzas.

La redacción de este plan director se ha hecho con "una mirada a medio y largo alcance" y "teniendo en cuenta a los vecinos y el tejido asociativo local", ha recalcado la regidora. "En paralelo, trabajamos para ir dando respuesta a las necesidades en materia de renovación o nuevas instalaciones", ha añadido sobre este proyecto enmarcado en el Plan de Barrios 2025-2027.

Por su parte, Vázquez ha destacado que estas actuaciones van a provocar un "efecto positivo y dinamizador en el conjunto del barrio y contribuyen a tejer relaciones entre las personas residentes". "Trabajamos por el deporte con rigor y planificación", ha incidido.

Entre las actuaciones previstas, ha destacado que una cuarta parte de los fondos correspondientes a esa primera fase, un total de 1,5 millones de euros, permitirán sufragar mejoras en los vestuarios de la Ciudad Deportiva de A Torre-Arsenio Iglesias.

Demandas del personal

A preguntas de los periodistas sobre las movilizaciones convocadas por el personal de escuelas deportivas municipales, gestionadas por la empresa Serviplus, para reclamar unas condiciones de trabajo "dignas" y de "mejora" del servicio, la regidora ha asegurado que el gobierno local es "perfectamente consciente" de su reclamaciones.

"El propio concejal -- en alusión al titular de Deportes -- mantuvo reuniones permanentes con ellos", ha asegurado para incidir en que "muchas de sus peticiones y demandas serán tenidas en cuenta en el pliego en el que se está trabajando desde el área y que próximamente saldrá".

Otros asuntos

En otro orden de cosas, cuestionada sobre un estudio que apunta que los precios del alquiler han descendido, Rey ha contestado que "todo lo que suponga facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos es una buena noticia".

"En ese asunto estamos trabajando desde hace tiempo", ha recalcado tras citar medidas implantadas en la ciudad herculina como la regulación de viviendas de uso turístico o la declaración de zona de mercado residencial tensionado.

Por otra parte, respecto a la aplicación de la tasa turística en A Coruña, en vigor desde el pasado 29 de septiembre, la alcaldesa ha expuesto que "es pronto para hacer una valoración de los resultados", no obstante, ha apuntado que "es un indicador positivo".