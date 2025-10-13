Dani Martínez anuncia en Riazor su próxima gira: “Iba a actuar aquí, pero justo está jugando el Dépor”

El cómico Dani Martínez visitó el estadio de Riazor para anunciar la próxima parada de su gira en A Coruña. Como no podía ser de otra forma, el leonés tiró de humor para hacer el anuncio: "Iba a actuar aquí en Riazor, pero justo está jugando el Dépor".

El equipo blanquiazul no jugaba ese día en casa, así que Martínez echó mano de la imaginación: "Pon sonido de Dépor", le decía a la persona que grababa, para simular ambiente en el estadio.

"Gol, justo", decía el cómico mientras anunciaba su gira y pedía poner sonido de celebración. Curiosamente, el Dépor no pudo celebrar ningún gol ese fin de semana, ya que perdió 3-0 en Málaga.

¿Qué día actuará Dani Martínez?

Toda esta broma de Dani Martínez era, en realidad, una excusa para anunciar que actuará en A Coruña los próximos 6 y 7 de febrero, en el recinto de Palexco. Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Ataquilla, con precios que oscilan entre los 23,10 y los 27,50 euros.

En su gira Remember, Dani Martínez propone un viaje en el tiempo desde el año 2050 hasta el presente para charlar con el público y contar qué cosas han cambiado... y cuáles no debemos olvidar de cara al futuro.