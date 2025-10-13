Dani Martínez anuncia en Riazor su próxima gira: “Iba a actuar aquí, pero justo está jugando el Dépor”
El popular cómico tira de humor para promocionar su nuevo espectáculo
El cómico Dani Martínez visitó el estadio de Riazor para anunciar la próxima parada de su gira en A Coruña. Como no podía ser de otra forma, el leonés tiró de humor para hacer el anuncio: "Iba a actuar aquí en Riazor, pero justo está jugando el Dépor".
El equipo blanquiazul no jugaba ese día en casa, así que Martínez echó mano de la imaginación: "Pon sonido de Dépor", le decía a la persona que grababa, para simular ambiente en el estadio.
"Gol, justo", decía el cómico mientras anunciaba su gira y pedía poner sonido de celebración. Curiosamente, el Dépor no pudo celebrar ningún gol ese fin de semana, ya que perdió 3-0 en Málaga.
¿Qué día actuará Dani Martínez?
Toda esta broma de Dani Martínez era, en realidad, una excusa para anunciar que actuará en A Coruña los próximos 6 y 7 de febrero, en el recinto de Palexco. Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Ataquilla, con precios que oscilan entre los 23,10 y los 27,50 euros.
En su gira Remember, Dani Martínez propone un viaje en el tiempo desde el año 2050 hasta el presente para charlar con el público y contar qué cosas han cambiado... y cuáles no debemos olvidar de cara al futuro.
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
- Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?
- La tienda italiana de A Coruña en la que Mulattieri compra dulces para su cumpleaños
- La industria de A Coruña, tras cinco años de subida de precios: «Llegamos a hacer presupuestos a 24 o 48 horas por la inestabilidad»