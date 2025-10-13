«La demencia es un lugar muy solitario, pero a esto se le presta poca atención»

«La demencia es un lugar muy solitario, pero esto es algo a lo que, hasta ahora, le hemos prestado muy poca atención», advierte Javier Yanguas, gerontólogo, psicólogo, director científico del Programa de Mayores de la Fundación ‘‘la Caixa’’ y uno de los ponentes en el congreso especial que la Asociación de Familiares de enfermos de Alzhéimer y otras demencias de A Coruña (Afaco) celebrará, los próximos días 27 y 28 de noviembre, para conmemorar su 30º aniversario. Un encuentro que, bajo el título 30 años de memoria y esperanza: avances y desafíos en el alzhéimer, reunirá en el Paraninfo de la Universidad a destacados expertos de nivel nacional en el estudio de las demencias y su abordaje como Yanguas, quien intervendrá en una mesa redonda sobre Modelos de atención. Soledad no deseada.

«Participar en el congreso conmemorativo del 30º aniversario de Afaco, a nivel personal, es para mí como una especie de celebración, después de muchos años de colaboración muy bonita con esta entidad. En lo profesional, creo que va a ser una cita muy interesante y una oportunidad para conocer, estar al día y poder interaccionar con gente relevante del sector. Así que, por ambos lados, estoy encantado de la vida de que me hayan invitado», resalta Yanguas, antes de abordar el tema sobre el que versará su intervención en el congreso especial del 30º aniversario de Afaco. «Vivimos en una sociedad en la que estamos pasando de ser más comunitarios, a más individualistas. En parte, yo creo que la soledad tiene que ver con esto. Una soledad que, por otro lado, está estigmatizada. Algo que es una tontería, ya que todos nos sentiremos solos, alguna o muchas veces en la vida. Es como negar la condición humana. Somos así, y nos sentimos solos por muchos motivos. Pienso que la soledad hay que asumirla desde ahí», reflexiona.

«Cuando somos vulnerables —prosigue el director científico del Programa de Mayores de la Fundación ‘‘la Caixa’’—, esa soledad viene a visitarnos más cotidianamente. Y, en el contexto del alzhéimer y las demencias, somos vulnerables cuando cuidamos; cuando vemos cómo se deteriora nuestro familiar; cuando nos dan un diagnóstico y aún tenemos consciencia de nuestra situación... Por tanto, a mí me parece que hay que intervenir sobre la soledad para minimizar esas situaciones de vulnerabilidad y que, por lo menos, se lleven de otra manera, o de forma acompañada. Creo que tenemos que empoderarnos para ser capaces de gestionar esas situaciones de soledad, como tenemos que ser capaces, por ejemplo, en términos de familiares de pacientes con demencia, de gestionarnos la culpa, los sentimientos de ambivalencia... Y, por tanto, debemos contar con herramientas, capacidades y conocimientos acerca de esa soledad», expone Yanguas, quien incide en «reivindicar que necesitamos empoderar a las personas» para «gestionar nuestra propia soledad».

«Por otro lado, hay que generar redes de apoyo, ayuda y acompañamiento a esas personas que están en situación de soledad. Hacer más ‘construcción comunitaria’, y ser más sensibles. No puede ser que una persona no pueda hablar, por ejemplo, de la soledad que siente su marido porque está mal visto. Tenemos que ser una sociedad más compasiva y entender que la soledad viene con nosotros. Que es un sentimiento humano, como la tristeza, y que debemos ser más sensibles a esas situaciones», hace hincapié.

Considera, en este punto, el director científico del Programa de Mayores de la Fundación ‘‘la Caixa’’ que «la soledad está muy unida a la demencia». «En el congreso del 30º aniversario de Afaco, aparte de trasladar una mirada más compleja sobre la soledad, voy a intentar hablar sobre la relación ‘maléfica’, por así decirlo, que hay entre la soledad y la demencia. Se han publicado dos artículos en la revista científica The Lancet sobre causas modificables y no modificables de demencia. Las primeras son, sobre todo, aspectos biológicos, bioquímicos, genéticos... (suponen el 60%). Entre las segundas (40%), están el nivel educativo, el colesterol, la dieta, la práctica de ejercicio, la depresión... Y, también, el aislamiento social (4%, de ese 40%). Es decir, la soledad y el malestar psicológico que se deriva de ella ayudan a que las personas puedan desarrollar demencia», sostiene Yanguas, antes de subrayar que «la demencia es un lugar muy solitario». «Tenemos una obligación moral de intentar reducir, en la medida de lo posible, esa situación a la que, hasta ahora, le hemos prestado poca atención», advierte.

«Necesitamos intervenir sobre las relaciones —continúa el director científico del Programa de Mayores de la Fundación ‘‘la Caixa’’—. Revertir y generar, no solo arquitectura física, sino también social. Que las redes de apoyo funcionen. Y necesitamos estrategias para que haya lugares de encuentro, educación en valores, compromiso, reciprocidad... No puede ser que la interdependencia se haya vuelto ‘clandestina’, porque casi es así. A veces, yo escucho frases del tipo: ‘Mejor es no depender de nadie’. Pues eso es una tontería. Depender de otros es lo mejor que nos puede pasar, porque es bueno tener personas en nuestra vida. La vulnerabilidad es una condición propia del ser humano y, ante ella, tenemos los cuidados. Y esto hay que reivindicarlo», concluye.

El congreso del 30º aniversario de Afaco reunirá a la élite del estudio de la longevidad

El congreso 30 años de memoria y esperanza: avances y desafíos en el alzhéimer congregará en la ciudad a profesionales con una trayectoria destacada en los ámbitos de la neurología, la genética, la psicología, los cuidados o la innovación sociosanitaria, como Ángel Carracedo, genetista internacionalmente reconocido, catedrático de Medicina Legal de la Universidade de Santiago, director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y miembro de la Real Academia Galega de Ciencias, quien participará en el congreso con una charla magistral sobre la Base genética de las demencias; Raquel Sánchez-Valle, neuróloga del Hospital Clínic de Barcelona y especialista en investigación clínica y nuevos tratamientos farmacológicos para el alzhéimer, quien intervendrá, precisamente, en una mesa redonda sobre Avances en los tratamientos farmacológicos; Carlos Spuch Calvar, neurobiólogo del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, e investigador en terapias avanzadas contra el alzhéimer, quien acompañará a la doctora Sánchez-Valle en esa misma ponencia; o José María González de Echávarri, neurólogo clínico de la Fundación Pasqual Maragall, quien ofrecerá en el congreso organizado por Afaco una conferencia sobre Hábitos preventivos y saludables, entre otros. La inscripción en el encuentro se puede realizar a través de la página web wwww.afaco.es.