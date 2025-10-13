Duki enciende al público del Coliseum de A Coruña

El Coliseum de A Coruña vivió este domingo una de sus veladas más intensas del año. Con todas las entradas agotadas por 9.000 fieles, el artista argentino Duki presentó en la ciudad su Ameri World Tour, una gira que confirma su salto definitivo del circuito urbano al estrellato global.

En un recinto lleno hasta los topes, el artista mezcló temas más recientes con sus grandes himnos, como Goteo, Givenchy, Hello Cotto o Antes de perderte, coreados por el público de principio a fin.

El espectáculo de luces, fuego y pirotecnia asombró al público, pero fue la presencia del artista argentino lo que hizo vibrar a su gran cantidad de fans.

El concierto de Duki no defraudó, cumpliendo con las expectativas para la cita, que era máximas. Algunos de sus seguidores hicieron cola el día anterior para poder situarse en la primera fila del concierto, dejando clara la devoción que hay hacia el cantante

El artista, que recientemente ha estrenado un documental sobre su vida en Netflix, confirmó en A Coruña que es una estrella mundial.