Si no lo leo no lo creo
Unos horarios escritos a mano, en el bus de Betanzos
ANTÓN PERULEIRO
La pregunta de a qué hora pasa el bus es recurrente entre los usuarios, sobre todo, entre aquellos que no son habituales y que tienen que subirse al transporte público solo de vez en cuando. Para que los viajeros puedan repasar los horarios y las paradas y disipar todas sus dudas, uno de los buses que cubre la línea de Betanzos a A Coruña tiene pegados en el cristal que hay detrás del conductor, tres folios con toda esta pormenorizada información, desde los buses que son directos hasta los que hacen paradas, los que pasan por el polígono de Bergondo. Los que necesiten consultar los horarios o los que quieran entretenerse en el viaje, pueden sentarse en el primer asiento tras el conductor y repasar.
