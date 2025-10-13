Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada

Los establecimientos de hostelería de A Coruña deberán elegir entre las aceras o la calzada para instalar sus terrazas, ya que la nueva normativa sobre estos equipamientos prohibirá disponer de sillas y mesas en ambas partes de la vía pública, como se autoriza a hacer en la ciudad desde la pandemia. El Gobierno local justifica la adopción de esta medida con el fin de «minimizar la ocupación del espacio público» y anuncia que solo se autorizarán en la calzada si cumplen unas determinadas condiciones que por ahora no ha detallado.

El Concello expuso la iniciativa este lunes a los empresarios del sector al presentarles el borrador de la nueva ordenanza de terrazas, en la que estará incluida esta cuestión. El Gobierno local autorizó su colocación en plazas de estacionamiento en julio de 2020 con el fin de incrementar el espacio disponible al aire libre en los establecimientos durante la expansión del covid. La reducción de ingresos que causó la pandemia en este sector llevó a muchos empresarios a instalar frente a sus locales terrazas que ocupaban plazas de aparcamiento, en algunos casos con una amplia superficie.

Una vez que finalizó la pandemia, la decisión municipal sobre el futuro de estas instalaciones se demoró, ya que llevan más de cinco años en las calles, mientras surgían las protestas por la supresión de espacios para aparcar.

El Gobierno local detalla que esa modalidad de terrazas dispondrá de una regulación específica y que solo se podrá instalar «en determinados casos y condiciones», aunque en ningún caso será posible compatibilizar la que exista en la acera con la que se pretenda colocar en la calzada, de forma que los hosteleros deberán decantarse por una de ellas.