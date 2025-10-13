Nuevo día de calor este lunes en A Coruña

Este lunes Galicia continuará bajo la influencia de las altas presiones situadas en las Islas Británicas, situación que se está viviendo en los últimos días. Sin embargo, habrá algo de inestabilidad en algunas zonas debido a la presencia de aire frío en capas altas.

En A Coruña, se prevée que los cielos estén despejados durante todo el día, aunque por la noche entrará alguna nube de evolución.

Las temperaturas serán frescas a primera hora, aunque ya con 15ºC en el amanecer, llegándose a los 24ºC a mediodía, que será la temperatura máxima y la que predomine durante la tarde.

Esta situación aguantará hasta el fin de semana, que será cuando vuelva a haber posibilidades de precipitación en la costa ártabra.

Los vientos soplarán del Nordés aunque con fuerza moderada, lo que hará que el día será de provecho para estar en el exterior.