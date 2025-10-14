Las brumas matinales darán paso a cielos despejados este martes en A Coruña

Galicia sigue este martes influenicada por las altas presiones, con aire frío en las capas altas. Con esto, A Coruña se despertará con presencia de brumas costeras, aunque serán más persistentes en otras partes del litoral, como A Mariña y las Rías Baixas.

Con el avance del día estas nieblas irán disipándose, dejando los cielos muy despejados en general.

Las temperaturas no sufrirán grandes cambios, siendo similares a las del lunes, con 23ºC de máxima y 15ºC de mínima. El viento soplará con intensidad moderada del este-nordés.

Esta situación anticiclónica se mantendrá hasta el fin de semana, cuando se espera una bajada de temperaturas y el regreso de las lluvias a la comunidad.