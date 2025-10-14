Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello de A Coruña protege a las palmeras de Méndez Núñez contra el picudo rojo

Aplicará un tratamiento preventivo a los 71 ejemplares de los jardines para evitar la presencia del insecto, que arrasó numerosos árboles en la comarca

Imágenes de archivo de trabajos en una palmera de los Jardines de Méndez Núñez.

A Coruña

La lucha por la conservación del palmeral de los jardines de Méndez Núñez da un paso más con el inicio este miércoles por el Concello de un nuevo tratamiento preventivo contra la plaga del picudo rojo, el insecto de origen asiático que ha causado la muerte de un gran número de palmeras en toda la comarca coruñesa.

La actuación que se llevará a cabo será la inyección de deltametrina en el tronco de las palmeras y la pulverización de las copas con nematodos, gusanos que atacarán a las larvas de los insectos para evitar su proliferación. La forma de realizar este trabajo será con una plataforma autopropulsada de 30 metros de altura con la que se intervendrá en las 71 palmeras de los jardines.

La intervención tendrá un coste de 26.885 euros y se desarrollará durante tres días, en los que no será necesario cerrar al público esta zona verde. Desde que se constató por primera vez la presencia en A Coruña del picudo rojo, en el año 2017, el Concello efectúa revisiones periódicas de las palmeras de la ciudad, ya que el insecto afecta a esta especie de árbol en toda España y es necesario protegerlo para impedir su propagación. También anima a los propietarios de palmeras en fincas privadas a que actúen en este mismo sentido con medidas preventivas o con su tala, ya que son los únicos métodos efectivos contra la extensión de la plaga.

