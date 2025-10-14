Decenas de viajeros de la línea Vigo-A Coruña de bus, «tirados» en la estación viguesa

Tras el final de los bonos gratuitos de tren el pasado junio, son muchos los viajeros que han decidido cambiar de medio de transporte para moverse por Galicia tanto por motivos de trabajo como educativos, concretamente para el autobús. El problema es que la concesionaria, Monbus, no se esperaba una avalancha tan grande de nuevos pasajeros. La mayoría de ellos adquirieron el abono mediante el cual se consigue un importante descuento, concretamente del 75%. Sin embargo, denuncian, Monbus da preferencia a los billetes que se compran a través de Internet, de forma que los que tienen el abono no consiguen plaza en muchos de los buses porque no quedan vacantes pues ya se han vendido todas.

Un ejemplo perfecto de ello es lo que sucedió el pasado domingo en la estación de autobuses de Vigo. Decenas de estudiantes y trabajadores acudieron a comprar sus billetes a la taquilla y no consiguieron plaza ni siquiera en los autobuses de refuerzo que puso la compañía, por lo que se quedaron «tirados» en la ciudad, en muchos casos hasta ayer lunes, día de menor demanda y en el que sí pudieron conseguir un asiento, pero provocando retrasos en las llegadas al trabajo o a clase. Es más, se vivieron momentos de tensión entre los pasajeros afectados y los vendedores de las ventanillas, que no sabían cómo salir del apuro.

Una de las personas afectadas por esta situación es la viguesa Paula Hortas. Vive en A Coruña pero cada dos fines de semana, aproximadamente, viene a Vigo para estar con la familia.

«Los viernes es prácticamente imposible comprar un billete, ni me planteo intentarlo, así que hasta el sábado por la mañana ya no puedo venir. El problema es que en muchos trayectos venden todas las plazas a través de Internet y los que tenemos abono no tenemos sitio y tenemos que elegir otro día u otra forma de transporte», explica. Hortas lamenta que Monbus le de prioridad a las ventas online, donde el pasajero paga el importe completo del viaje, y no a los abonados, que tienen descuentos del 75%. «No sé si la empresa o la Xunta, pero alguien tiene que hacer algo», apunta esta viguesa.