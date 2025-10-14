Pequeñas empresas de A Coruña apuestan por exportar: de mejillones a empanadas

«El producto gallego se está consolidando en el exterior. Hay un reconocimiento de Galicia como un lugar donde se hacen las cosas bien», manifiesta Pablo Lodeiros, de Bodegas Lodeiros. Fue uno de los 150 participantes que formaron parte ayer de la décimo segunda edición de Exporpymes, organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña para poner en contacto a exportadores e importadores. «Esto nos ayuda a abrir la ventana al exterior de una forma asumible en tema de esfuerzo económico y logística», apunta Lodeiros.

El NH Collection A Coruña Finisterre fue el escenario escogido para este encuentro, en el que los sectores representados fueron el de la alimentación y bebidas. Algunos participantes acudían a esta cita por primera vez con la intención de tejer una red de contactos. «Nuestra empresa empieza el periplo por Europa más allá de los puntos en los que hubo emigración española, como Suiza, Países Bajos o Alemania. Esperamos que al público le guste», señala Ramón González, de conservas Ramón Franco.

Juan Prieto, de Aceites Abril. / Iago Lopez

Detalla que «las grandes marcas han roto el mercado y han entrado su sitio donde no había conocimiento de conservas», por lo que gracias a ellas pueden hacerse un hueco más allá de las fronteras. En su caso, lo que más gusta «es el mejillón».

Además de conservas, en Exporpymes —con 80 empresas gallegas con producto exportable y 60 importadores de Europa, Asia y África— se mostraron vinos, quesos, empanadas o aceites. «Es una feria referente en el sector gallego. En un día puedes ver a más de 20 importadores de diferentes aéreas», indica Juan Prieto, de Aceites Abril, una empresa que ya tiene bastante recorrido lejos de casa. «Ya exportamos bastante, un 20% de nuestra facturación, en torno a 100 millones de euros el año pasado. Trabajamos en 65 países», informa, y señala que en esta ocasión la feria les sirve para «colocar los productos gourmet y de alta gama».

Nachy López, de In and Out International / Iago Lopez / LCO

Para Nachy López, de In and Out International, esta es «una oportunidad muy buena, cerca de casa y en la que siempre se consigue algún cliente». Esta vez, presenta quesos y vinos de Ourense, de arándano y de escaramujo de bodegas submarinas. «Vendemos bastante a Reino Unido, en la zona de Europa central, y nuestra niña bonita es México y otros países de Latinoamérica. En Asia también. Los quesos gustan en Japón y China», cuenta.

Además, este año, como novedad, se celebró el Encuentro de Hospitales Verdes, centrado en el caso especial de Singapur, donde el gobierno está seleccionando empresas para la construcción y renovación de seis hospitales, con presupuestos de gran envergadura. Unas 12 empresas formaron parte de esta cita que puso el foco en eficiencia energética, gestión de residuos, energías renovables y mejora de la calidad asistencial.

Ramón González, de Ramón Franco. / Iago Lopez

Entre conversaciones, prueba de productos e intercambio de contactos, exportadores e importadores lograron crear vínculos que pronto pueden dar sus frutos. «Hasta dentro de unas semanas no sabemos el contacto real con el cliente, pero parece que gusta», comenta Ramón González, dedicado a las conservas.

El presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Couceiro, recordó que «A Coruña ocupa una posición destacada en el panorama nacional, ocupando este 2025 el sexto lugar en exportaciones entre las provincias españolas, a pesar de representar únicamente el 2,3 % de la población del país». «Este éxito no es fruto del azar sino del esfuerzo constante, del talento y de la visión de nuestro empresarios», declaró.