«Cada galaxia tiene su encanto, como los platos de pasta»

La astrofísica italiana Sara Cazzoli, investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, ofrecerá este jueves a las 19.30 horas en el Planetario de la Casa de las Ciencias la charla Clementina e os Planetas para desentrañar los misterios de las galaxias.

¿Qué espera de A Coruña en su charla Clementina e os Planetas?

Me hace mucha ilusión estar en A Coruña y en la Casa de las Ciencias, porque es literalmente una casa para quienes amamos la investigación. La charla nace para dar a conocer un proyecto en el que mezclamos astrofísica, teatro-gesto, máscaras y títeres. Contaremos la historia de Clementina, una viajera que recorre el cosmos a bordo de un cometa, pasando por distintos mundos y planetas. Habrá un pequeño cuentacuentos para romper la formalidad de una charla científica y llevar al público a un universo onírico donde todo puede pasar.

Hablará también de misiones como Rosetta o Comet Interceptor. ¿Qué descubrimientos destacará para el público?

La misión Rosetta fue la primera que consiguió aterrizar sobre un cometa, algo histórico. Descubrimos que tenía una forma muy peculiar y una composición que no encaja con los objetos de nuestro Sistema Solar. Y ahora, con Comet Interceptor, podremos estudiar cometas aún más antiguos, lo que nos ayudará a entender mejor los orígenes del universo.

Sobre los exoplanetas, ¿que le fascina de esos mundos lejanos?

¡Qué son muy locos! Hemos descubierto planetas gaseosos tan ligeros que parecen algodón de azúcar, o sistemas con dos sombras como en Star Wars. Durante mucho tiempo creímos que nuestro Sistema Solar era el modelo del universo, pero ahora sabemos que hay una diversidad inmensa, ya no es ciencia ficción, es realidad. Eso me parece maravilloso.

Cuando mira galaxias tan lejanas, ¿se pregunta si podría haber vida ahí fuera?

Sí, muchas veces. Me gustaría que la hubiera, porque sería triste pensar que estamos solos. Sería una responsabilidad enorme. Conseguir ver algo distinto añadiría belleza a lo que tenemos ahora. Yo trabajo con galaxias activas, que tienen agujeros negros supermasivos en su centro. Estudiamos cómo cambian las galaxias con el tiempo y qué procesos ocurren en su entorno. Además, cada galaxia que vemos es muy distinta a otra. Cada una tiene su encanto, son como los platos de pasta, hay de todo tipo y cada uno con su sabor y su forma.

¿Y cree que están cerca de encontrar señales de vida ?

No, estamos muy lejos. Apenas hemos salido del barrio. El universo es inmenso, todavía necesitamos mucha tecnología y conocimiento para poder viajar más lejos o contactar con otros seres.

¿Qué avances le hacen pensar que el futuro de la astrofísica será apasionante?

El Telescopio Espacial James Webb está revolucionando todo. Nos está dando información sobre el universo primigenio y sobre exoplanetas cercanos. Cuando empecé a estudiar, los agujeros negros supermasivos eran casi un concepto teórico, y hoy tenemos imágenes reales de ellos. La tecnología avanza a una velocidad impresionante, y eso abre muchas puertas.

Además de investigar, hace mucha divulgación. ¿Por qué es tan importante?

Porque la ciencia es de todos, no se puede quedar entre cuatro paredes. Es conocimiento público y nos enriquece como sociedad. Pero, sobre todo, porque me apasiona y no puedo guardármelo. Cuando algo te emociona, necesitas compartirlo y eso pasa con la ciencia y la astrofísica .

También combina ciencia y teatro. ¿Cómo surgió esa unión?

De un choque entre mis dos pasiones: la astrofísica y las artes escénicas. Ahora he empezado a estudiar teatro, dramaturgia e improvisación, y eso me ha dado herramientas para hacer divulgación más creativa y participativa.

¿Qué le gustaría que se llevase el público coruñés después de escucharle?

Un pellizco. Quiero que salgan con la mirada puesta en el futuro, con ganas de entender mejor la ciencia y con la sensación de haber viajado por el cosmos. Y también, que recuerden que todos somos un poco Clementina: todos hemos querido alguna vez salir al espacio y sentirnos niños. Eso es para lo que lo hago.