El Gobierno autoriza el convenio para cofinanciar el contrato del puerto de A Coruña, dotado con 3,3 millones

El Consejo de Ministros dará hoy luz verde a la firma del convenio entre administraciones para cofinanciar el concurso para la redacción del proyecto de urbanización del frente marítimo. A propuesta del Ministerio de Transportes, el Gobierno autorizará la firma del acuerdo para el llamado Máster Plan de Coruña Marítima, que rubricarán el Concello, la Xunta, Adif, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria, con el fin de aportar 3,3 millones para sufragar su elaboración.

Su asistencia técnica, detalla el Ministerio, será financiada en dos terceras partes por la Administración General del Estado, de tal modo que Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria y Adif aportarán 736.666 euros cada uno, mientras que la Xunta y el Concello sufragarán 552.500 euros cada uno.

El Gobierno asegura que las administraciones que colaboran en el plan «se han comprometido a desarrollar la accesibilidad y usos ciudadanos en los nuevos espacios», de forma que se mantenga la «compatibilidad» con las actividades portuarias que permanezcan en los terrenos. También detalla que la previsión es crear «amplias áreas de uso público y zonas verdes, espacios para usos residenciales y de servicios», pero con la premisa de «preservar la identidad y el carácter portuario».

La plataforma Coruña Marítima hizo público, la semana pasada, el nuevo contrato que regirá el diseño de los terrenos portuarios. La nueva licitación se produjo cinco meses después de la anterior, impugnada por arquitectos locales, e introduce una serie de cambios orientados, defiende el Puerto, a «ampliar la participación» en el concurso.

El plazo para presentar candidaturas está abierto hasta el 5 de noviembre. La Autoridad Portuaria estima un máximo de 12 meses para seleccionar al adjudicatario del contrato, por lo que la previsión es que el concurso esté resuelto a principios del otoño de 2026, momento en el que el ganador ya tendrá que publicar una maqueta de todo el proyecto. A partir de ahí, deberá presentar entre verano y otoño de 2027 el Máster Plan y todos los anexos y documentos complementarios. Son también los plazos que maneja el Gobierno del Estado. Este cambio en la licitación responde al fallo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que consideró que el criterio de selección de la experiencia en planes de esa dimensión no estaba suficientemente motivado. El nuevo documento abre el contrato a profesionales que hayan desarrollado proyectos de menor dimensión, pero establece unos coeficientes reductores en función de superficie y presupuesto, por lo que las iniciativas de mayor dimensión resultarán igualmente favorecidas en la nota final.