Gran expectación en los Cantones de A Coruña por la llegada de los Bomberos a un simulacro en el Cine Avenida

Un simulacro en el edificio del Cine Avenida ha levantado gran expectación entre todos los viandantes que paseaban en la mañana de este martes por los Cantones de A Coruña.

Pasadas las 10.00 horas, dos camiones y una furgoneta de los Bomberos de A Coruña llegaban hasta el espacio ahora gestionado por Abanca con algarabía. Mientras llegaba el personal de emergencias municipal, los altavoces de la planta baja del edificio lanzaba avisos con la frase "se ha detectado una emergencia".

Muchos eran los curiosos que se acercaban a observar qué estaba ocurriendo, con la presencia también de miembros de la Policía Nacional y la Policía Local en la puerta del edificio, donde además se reunían trabajadores del céntrico edificio.

El susto se transformaba en alivio por las personas que se acercaban al lugar al ver que solo se trataba de una práctica.