Gran expectación en los Cantones de A Coruña por la llegada de los Bomberos a un simulacro en el Cine Avenida
Dos camiones y una furgoneta llegaba pasadas las 10.00 horas mientras se lanzaban avisos por megafonía
Un simulacro en el edificio del Cine Avenida ha levantado gran expectación entre todos los viandantes que paseaban en la mañana de este martes por los Cantones de A Coruña.
Pasadas las 10.00 horas, dos camiones y una furgoneta de los Bomberos de A Coruña llegaban hasta el espacio ahora gestionado por Abanca con algarabía. Mientras llegaba el personal de emergencias municipal, los altavoces de la planta baja del edificio lanzaba avisos con la frase "se ha detectado una emergencia".
Muchos eran los curiosos que se acercaban a observar qué estaba ocurriendo, con la presencia también de miembros de la Policía Nacional y la Policía Local en la puerta del edificio, donde además se reunían trabajadores del céntrico edificio.
El susto se transformaba en alivio por las personas que se acercaban al lugar al ver que solo se trataba de una práctica.
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?
- La tienda italiana de A Coruña en la que Mulattieri compra dulces para su cumpleaños