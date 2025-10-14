«La gran lucha de Pau Casals fue cuestionar la necesidad de vivir rodeados de guerras »

¿Cómo han diseñado el programa? ¿Qué buscan transmitir con la selección de Bach, Locatelli y Boccherini?

Esta temporada estamos celebrando el 150 aniversario del violonchelista Pau Casals y, para conmemorar esta efeméride, hemos seleccionado un repertorio que él mismo solía interpretar en concierto. Incluye obras que Casals interpretó, así como otras de las que fue dedicatario. Buscamos transmitir la riqueza de su universo musical y la influencia que tuvo en su época y que perdura hasta hoy.

El concierto incluye un preludio dedicado a Pau Casals. ¿Pueden contarnos algo más sobre esa pieza y su relación con el maestro?

El preludio dedicado a Casals fue compuesto por Emanuel Moór, compositor y pianista húngaro, gran amigo de Casals. Se conocieron en 1905 y Casals fue un gran admirador de su música, llegando a describirlo como un verdadero genio. La obra, compuesta en 1912, es apasionada, optimista y soñadora. Refleja el momento musical que Casals vivía en esa época y está escrita con un apoyo armónico del piano que permite a la voz del cello una expresión libre, casi como si se tratase de una improvisación. Un retrato sonoro de la relación de amistad y admiración entre ambos músicos.

¿Qué papel tiene la figura de Casals en su trayectoria artística?

Casals es una fuente de inspiración eterna. Su profundidad expresiva, su sonido y su rigor musical han sido un referente desde hace más de un siglo. Es uno de los mayores pilares en cuanto a interpretación se refiere, desde que existen grabaciones. Además, fue un compositor y director de orquesta notable: un músico absoluto.

Casals fue no solo un gran músico, sino también un símbolo de paz y libertad. ¿Les inspira también su dimensión humana y ética?

La gran lucha de Casals fue sensibilizar al mundo y cuestionar la necesidad de vivir rodeados de guerras. Nos recuerda que, aunque somos capaces de matar, también somos capaces de crear y elevarnos a través de la música. Su figura es una gran inspiración en ese sentido. Siempre abogaremos por poner la música por encima de los conflictos humanos que devastan el mundo en el que vivimos. Es una utopía necesaria y vital.

¿Cómo creen que su legado puede seguir influyendo en las nuevas generaciones de músicos?

Casals es el origen de muchas formas de entender el violonchelo. Su maestría, su profundidad y su humanidad siguen siendo una fuente inagotable de inspiración. Su legado nos recuerda la importancia de la sensibilidad y la búsqueda constante de una expresión auténtica.

Recientemente presentaron Hechizo y Duende junto al bailaor Iván Vargas, y ahora estrenan Esencia de los Elementos con la artista audiovisual Martina Ampuero. ¿Qué les atrae de este diálogo entre la música clásica y otras artes?

Nos atrae el misterio que surge cuando la música se entrelaza con otras formas de expresión, cuando el sonido adquiere nuevos matices y significados. Lo que buscamos es precisamente eso: el diálogo. Que las diferentes artes se escuchen y se enriquezcan mutuamente, creando un lenguaje común que trascienda las fronteras de cada disciplina. Hechizo y Duende es un concierto que ha tenido una maravillosa acogida por parte del público y Esencia de los Elementos, que estrenaremos esta temporada, nos llena de ilusión. Es un proyecto espectacular, fruto de un intenso trabajo profundamente humano. Tanto con Iván Vargas como con Martina Ampuero hemos vivido un proceso de auténtico enriquecimiento mutuo y de respeto absoluto, donde cada arte ha conservado su identidad propia.

¿Creen que este tipo de proyectos ayudan a acercar la música clásica a nuevos públicos?

Sin duda. Cuando la música se une con otras artes, las barreras se diluyen y la experiencia se vuelve más sensorial. Este tipo de proyectos no solo atraen nuevos públicos, sino que nos enriquecen como intérpretes y creadores. Siempre desde el respeto a la esencia de la música clásica y cuidando que cada arte conserve su espacio y su voz propia