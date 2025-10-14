Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Impresoras 3D para ganar autonomía en la comida

Los usuarios de Aspace, con parálisis cerebral, contarán con utensilios personalizados para comer

Una de las nuevas piezas para los usuarios de Aspace. | LOC

A Coruña

La asociación Aspace, de ayuda a personas con parálisis cerebral, cuenta con dos impresoras 3D y dos escáneres 3D para la elaboración de utensilios personalizados para que sus usuarios tengan más autonomía e independencia a la hora de comer.

Este proyecto está impulsado por la Confederación ASPACE y cuenta con el apoyo de la Fundación Solidaridad Carrefour. Será el equipo de logopedia de la asociación el encargado de «crear adaptaciones personalizadas y específicas para utensilios y cubiertos para la comida, o cualquier elemento de apoyo vinculado a la alimentación», según explica la entidad. Además de la maquinaria, los trabajadores han recibido un maletín con adaptaciones para cubiertos y formación para poder utilizar estos dispositivos.

El objetivo de este proyecto, que actualmente está en fase de desarrollo, es promover una alimentación segura y personalizada para las personas con parálisis cerebral para que tengan la máxima autonomía posible cuando coman y aumente así su bienestar.

