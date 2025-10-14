Impresoras 3D para ganar autonomía en la comida

La asociación Aspace, de ayuda a personas con parálisis cerebral, cuenta con dos impresoras 3D y dos escáneres 3D para la elaboración de utensilios personalizados para que sus usuarios tengan más autonomía e independencia a la hora de comer.

Este proyecto está impulsado por la Confederación ASPACE y cuenta con el apoyo de la Fundación Solidaridad Carrefour. Será el equipo de logopedia de la asociación el encargado de «crear adaptaciones personalizadas y específicas para utensilios y cubiertos para la comida, o cualquier elemento de apoyo vinculado a la alimentación», según explica la entidad. Además de la maquinaria, los trabajadores han recibido un maletín con adaptaciones para cubiertos y formación para poder utilizar estos dispositivos.

El objetivo de este proyecto, que actualmente está en fase de desarrollo, es promover una alimentación segura y personalizada para las personas con parálisis cerebral para que tengan la máxima autonomía posible cuando coman y aumente así su bienestar.