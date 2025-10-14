Comienza el derribo del muro para construir el parque del Observatorio en el Agra do Orzán

Y, por fin, llegaron las máquinas a la calle Canceliña, a tirar el muro que, durante años, dividió el barrio del Agra do Orzán y los terrenos verdes del parque del Observatorio. Pasada la una de la tarde, una excavadora, ante la mirada de vecinos, de la alcaldesa, Inés Rey, y del portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, comenzó a embestir el muro de bloques y a reducir a escombros esta barrera que abrirá el paso a los residentes en la zona a esta parcela.

"Pensaba que no lo vería nunca", reconocía este martes Chus Piñeiro, con su palestina al cuello y su broche de Parque da Agra xa. "Todos los jueves, durante varios años estuvimos delante del Concello de 10.30 horas a 12.30 horas y nada se movía, hasta le hicimos una canción a la alcaldesa, hasta que, por fin, esto se mueve. Nunca llegaban las máquinas y, cada vez, lo veíamos más lejos", confiesa Chus, que confiaba en que, por lo menos, habían hecho todo lo que habían podido para ver caer el muro y su grafiti.

Todo no. A Ricardo Seixo, que fue presidente de la asociación vecinal, todavía le quedaba una idea: "Yo tenía planificado venir nosotros a hacerlo con piquetas. Tenía claro que, de una manera u otra, el muro iba a caer", reconoce. Eso sí, aunque este martes es un día alegre para los vecinos, ninguno se rinde ni se conforma, porque tienen muchas reivindicaciones más. "La lucha continúa, este es el principio del parque da Agra, a partir de ahora, entendemos que el Obsesrvatorio tiene que desaparecer de ahí, porque ya no tiene mucho sentido que esté aquí y, a continuación, está el Campo da Burra. El parque que concebimos es desde aquí a Peruleiro. Unos 15.000 metros cuadrados", explica Seixo. Es la única franja que el barrio tiene para ganar espacio para los vecinos y, por eso, exigen que se blinde y no se edifique. Entre sus peticiones está también que el molino de Agramela vuelva al Agra.

La alcaldesa, Inés Rey, que invitó a pasar a los vecinos que se habían arremolinado frente el muro de la calle Canceliña para que viesen como caía, aseguró que una obra como la de esta mañana hacía "que todo mereciese la pena". Algunas vecinas, para asegurarse de que cuando se asomen a la ventana el muro no estará ahí, se han llevado un trozo de la pared por la que tanto han luchado por derribar.

"Es un compromiso al que llegué en su momento con los vecinos del Agra, un barrio con una densidad de población de las más altas de Europa, que no tenía un espacio verde para el esparcimiento ni zonas de ocio para los vecinos. Después de un arduo trabajo de negociación, conseguimos la cesión de este espacio y el sonido de la pala después de tantos años esperando nos ha sonado casi a música celestial", ha comentado la alcaldesa, que ha argumentado que el avance del parque del Agra hacia el Campo da Burra, como los vecinos le piden, empieza este martes "con un día histórico".

"A partir de hoy, de este minuto uno, en el que se tira el murpo, podrán disfrutar de su parque", ha comentado Rey, que ha asegurado que tanto el traslado del molino como otras propuestas presentadas por los residentes se estudiarán.

Está previsto que esta primera fase del parque del Agra, con el terreno acondicionado, esté finalizada antes de que termine este año.

Inés Rey recalcaba en el inicio de las obras que el parque del Observatorio no solo se sustentará sobre las dos superficies cedidas por el Estado al Concello, sino que se completará con la cesión gratuita de más de 3.000 metros cuadrados correspondientes al antiguo solar de las Adoratrices. Se trata de una parcela limítrofe con el recinto del Observatorio.

El pleno aprobó a finales de julio el convenio urbanístico para adoptar "esta medida, que --según destaca el Concello-- además de dar cumplimiento a una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) —que reconoció como suelo urbano consolidado una parte de la parcela del ámbito POL M-22, el solar de Adoratrices— permitirá aprovechar como área verde el espacio libre de uso público de esa superficie de 3.000 metros cuatrados que, además, urbanizará la promotora que ostenta la titularidad de este ámbito.