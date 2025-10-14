AGENDA
Te proponemos siete planes que hacer este martes 14 de octubre en A Coruña
Conferencias, conciertos, talleres o visitar la exposición de portadas de LA OPINIÓN
Ponencia sobre la compra y alquiler de vivienda
18.00 horas | La Asociación Provincial de Amas de Casa organiza una ponencia sobre la compra y alquiler de vivienda que llevará a cabo la abogada y técnica en consumo, Elia Chaín Carballo.
Salón de actos del Casino
Conferencia sobre arquitectura
20.00 horas | Mateo Miyar, arquitecto y profesor de la Bartlett School impartirá una charla sobre arquitectura.
Real Academia de Belas Artes
La Sociedad Filarmónica inicia su temporada
20.00 horas | El Dúo Cassadó dará inicio a la temporada de la Sociedad Filarmónica con un concierto de cello y piano.
Teatro Rosalía
Taller de imprenta creativa
17.00 horas | Los más pequeños participarán en esta actividad para conocer el antiguo trabajo de los impresores.
Centro Ágora
Concierto de Bill Evans en el Garufa
20.30 horas | El famoso saxofonista actúa con su banda,
The Vansband Allstars, a las 20.30 y a las 22.45 horas.
Sala Garufa
Centenario de Maurice Pialat
20.30 horas | Proyección de Policía con motivo del ciclo sobre el director. Polar francés protagonizado por Gerard Depardiue.
Filmoteca de Galicia
Exposición de las portadas de LA OPINIÓN
Todo el día | Con motivo del 25 aniversario de este diario, se recopilan las portadas que permiten hacer un recorrido por el milenio coruñés.
Dársena de La Marina
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?
- La tienda italiana de A Coruña en la que Mulattieri compra dulces para su cumpleaños