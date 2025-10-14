Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Te proponemos siete planes que hacer este martes 14 de octubre en A Coruña

Conferencias, conciertos, talleres o visitar la exposición de portadas de LA OPINIÓN

Bill Evans, durante un concierto. | Raúl Ollo

RAC

Ponencia sobre la compra y alquiler de vivienda

18.00 horas | La Asociación Provincial de Amas de Casa organiza una ponencia sobre la compra y alquiler de vivienda que llevará a cabo la abogada y técnica en consumo, Elia Chaín Carballo.

Salón de actos del Casino

Conferencia sobre arquitectura

20.00 horas | Mateo Miyar, arquitecto y profesor de la Bartlett School impartirá una charla sobre arquitectura.

Real Academia de Belas Artes

La Sociedad Filarmónica inicia su temporada

20.00 horas | El Dúo Cassadó dará inicio a la temporada de la Sociedad Filarmónica con un concierto de cello y piano.

Teatro Rosalía

Taller de imprenta creativa

17.00 horas | Los más pequeños participarán en esta actividad para conocer el antiguo trabajo de los impresores.

Centro Ágora

Concierto de Bill Evans en el Garufa

20.30 horas | El famoso saxofonista actúa con su banda,

The Vansband Allstars, a las 20.30 y a las 22.45 horas.

Sala Garufa

Centenario de Maurice Pialat

20.30 horas | Proyección de Policía con motivo del ciclo sobre el director. Polar francés protagonizado por Gerard Depardiue.

Filmoteca de Galicia

Exposición de las portadas de LA OPINIÓN

Todo el día | Con motivo del 25 aniversario de este diario, se recopilan las portadas que permiten hacer un recorrido por el milenio coruñés.

Dársena de La Marina

