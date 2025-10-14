Rey niega que planee implantar la zona verde de la ORA en Vioño

La alcaldesa, Inés Rey, afirmó la semana pasada, en un programa radiofónico, que «en la zona de la ronda de Outeiro y Vioño, se van a habilitar espacios para tener plazas para residentes y ganar aparcamiento», pero este martes aclaró que esto no quiere decir que vaya a ampliar la zona verde de la ORA a este barrio. «No me expliqué bien, no fui lo suficientemente clara», indicó, y añadió que lo que va a hacer el Ayuntamiento es pasar plazas de aparcamiento de línea en batería en Sagrada Familia, «en aquellas calles en las que el ancho sea suficiente», y también «se va a estudiar» la posibilidad de hacerlo en la ronda de Outeiro.

Según defendió la regidora, esta medida se toma por la peatonalización de la calle Sagrada Familia, una «petición respaldada por los vecinos», pero que hará perder espacios de estacionamiento. «El saldo entre las plazas que se pierden y se ganan, en el barrio y la ronda de Outeiro, esperamos que sea superior» a lo existente o al menos que «queden igual».

Las declaraciones originales de Rey motivaron críticas del grupo municipal del PP, que reclamó «sentidiño» en las decisiones de movilidad. Pasar plazas de aparcamiento de línea a batería en la ronda de Outeiro supondría «eliminar un carril de circulación en una de las zonas con más tráfico» de la vía, argumentan los populares.

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, afirmó que «los coruñeses sufrimos las consecuencias de la desastrosa política de movilidad de Inés Rey», a la que acusó de eliminar «más de mil plazas de aparcamiento sin alternativa por toda la ciudad» y luego ampliar la ORA a «barrios donde los precios de los garajes se han disparado, como Vioño o ronda de Outeiro». La ordenanza de movilidad aprobada este año incluye posibles zonas a las que se podría extender la ORA, pero la concejala de Movilidad, Noemí Díaz, afirmó el pasado mes de mayo que esto sería una «zona de máximos para un futuro pliego».