«Utilizo la fantasía para hablar de la realidad, da una visión única, propia»

El director e ilustrador coruñés Alberto Vázquez preestrena este martes su última película, Decorado, en el teatro Colón. Este largometraje vio la luz en el Festival de Sitges, con un gran recibimiento del público. El viernes se sabrá si esa acogida se traduce en premio. El 24 de octubre se estrena en cines.

Con Decorado sigue el mismo proceso que con Unicorn Wars, primero fue un cortometraje y, después, se convirtió en un largo, ¿es la manera más lógica o más natural para que salgan estos proyectos de animación?

Esta película surge de unas historias cortas de cómics que yo hago sobre el año 2012, en 2016 adapto este cuentecillo sobre el sentido de la vida a un corto, después conozco al coguionista de esta película que se llama Xavier Manuel y queremos hacer un proyecto de serie para adultos de animación, escribimos capítulos con su sinopsis y sus personajes y no salió adelante, así que, decidimos condensar todas estas ideas nuevas en esta película. No estaba predefinido que fuese a acabar así. Yo creo que los cortos tienen sentido por sí mismos y, en este caso, hizo que las historias tuviesen más poso.

Si pensamos en 2012 y en todo lo que pasó después, pandemia incluida, el mundo es muy diferente, ¿se filtró esa realidad en la película?

Sin duda. Vivimos en una sociedad con muchos cambios y un poco inquietante en muchas cosas como la hiperconectividad, el estrés, depresión, las redes sociales, la inteligencia artificial, líderes megalómanos, guerras, pandemias. Todo eso te hace tener un miedo, cierto desencanto y Decorado es un espejo de todo eso. Habla sobre el sentido de la vida y de la libertad humana, del control de las megacorporaciones, sobre cómo les damos nuestros datos de manera gratuita. Habla sobre las crisis de nuestra sociedad. Los personajes no tienen trabajo, viven en situación de exclusión social, tienen una crisis también médica y todo eso acaba afectándoles. Los protagonistas son una parejita de ratones, que son como Mickey y Minnie Mouse, y se enfrentan a una crisis de matrimonio.

Habla de problemas pero también de soluciones.

Habla sobre la superficialidad y sobre lo que nos puede salvar de ella, que son el amor y la amistad auténtica y, efectivamente, todos esos cambios sociales me han hecho escribir esta película.

Estos proyectos suelen llevar muchos años, no solo para pensarlos y hacer la animación, sino también para conseguir la financiación, ¿fue muy largo el proceso para Decorado?

En una película de animación, cuatro años no te los quita nadie, pueden ser cuatro o muchos más, pero en este caso fueron un poco menos de cuatro porque todo coincidió muy bien. Tenemos producción gallega, vasca, extremeña y portuguesa. Nuestra trayectoria nos ayudó a conseguir la financiación rápido y en esta película trabajamos más de 250 personas. Hubo que hacer muchas videollamadas. Son doce dibujos por segundo, hay más de 1.200 fondos...

Los personajes, como en Unicorn Wars, son muy riquiños estéticamente, pero detrás de esa fachada tan linda se esconden muchas grietas.

Este contraste entre la forma y el contenido es marca de la casa. Son personajes como de cuento, nos remiten a las fábulas, a los inicios del cómic y todo esto está mezclado con influencias de obras distópicas, como puede ser 1984, El show de Truman... Es un poco desasosegante para mucha gente, que piensa que va a ver una obra para niños y eso impacta mucho emocionalmente en el espectador.

¿Entra mejor el mensaje con esta estética?

Sí, yo utilizo la fantasía para hablar de la realidad, hablamos desde la metáfora y eso es muy interesante porque te da una visión única, propia. Yo estaba muy interesado en que la relación entre los protagonistas se viese como realista y madura. Ellos, aunque tienen problemas, se tratan bien, se nota que son amigos de verdad, que se quieren, cuando hago una película paso por mi filtro personal todos los temas.

¿Qué tal fue la acogida de la película en Sitges?

Estupenda, porque es un público entregado que paga por ser asustado y que valora la belleza de la oscuridad. Estamos en la competición oficial y somos la única película de animación. Nos han dado muy buenos horarios, este domingo, la sala estaba llena y son 1.200 butacas.

¿Le hace ilusión el preestreno en A Coruña, toda vez que gran parte de la película se gestó aquí?

Los que más ilusión me hacen son el de Sitges y el de A Coruña, ni Japón, ni Estados Unidos ni Polonia. Lo importante para mí es A Coruña porque es donde se ha hecho parte de la película y donde están nuestras familias y amigos.