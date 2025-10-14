La vacuna de la gripe llega al cole en A Coruña: «Prefiero esto a un pinchazo»

La vacunación contra la gripe ya no es solo cosa de los hospitales. El colegio María Barbeito de A Coruña vivió este martes una jornada en el que el ambiente era de curiosidad y cierto nerviosismo, pero también de valentía entre los más pequeños. El colegio se convirtió en uno de los primeros centros educativos gallegos en el que los niños recibieron la vacuna contra la gripe sin necesidad de aguja. «Prefiero esto que un pinchazo», aseguraba uno de los niños vacunados.

«Es la primera vez que vacunamos en los colegios y lo vemos algo muy positivo», explica Úrsula Nieto, coordinadora del Servicio de Atención Primaria de O Ventorrillo, que formó parte del equipo de vacunación desplazado al colegio. «La gripe no es una enfermedad banal. Puede causar complicaciones y afectar al entorno familiar. Vacunar aquí, donde los niños se sienten seguros y acompañados, es mucho más fácil y eficaz», señala. Tras recibir la vacuna, los pequeños esperaban unos minutos en la misma aula por si había alguna reacción, aunque todo transcurrió con normalidad. «Yo prefiero esto, noté como un frescor en la nariz» contaba un alumno de cuarto de Primaria mientras sujetaba debajo de su nariz un pañuelo tras la dosis intranasal.

Nieto lleva años administrando vacunas en hospitales, residencias y domicilios, pero reconoce que esta experiencia ha sido distinta por el ambiente que había. «Aquí los niños se animan entre ellos, parece que se apoyan. No hay miedo y todo fluye con naturalidad. Es como un día de excursión para ellos», explica.

La vacuna, administrada por vía nasal, no requiere aguja ni pinchazo, lo que ha facilitado la aceptación tanto entre los pequeños como entre las familias. «Es muy segura, fácil de aplicar y con muy buena tolerancia. Además, los padres lo agradecen porque no tienen que dejar de trabajar para llevarlos al centro de salud, y los niños se vacunan en un entorno de confianza», explica la enfermera, que asegura que las salas de espera de los centros de salud «añaden más nerviosismo a los niños».

Antes de comenzar el proceso, el equipo sanitario mantuvo reuniones informativas con la dirección del colegio y con las familias de los niños que querían vacunarse para resolver dudas y recoger los consentimientos. «No hubo muchas preguntas, porque es una vacuna que ya se usó el año pasado. Lo único nuevo es el lugar, y casi todos coincidieron en que hacerlo en el cole es más cómodo», resume Nieto que también es madre y sabe las dificultades que puede haber al tener que llevar a los niños a un hospital.

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acudió al centro para supervisar la jornada. «Hoy se vacunan unos 250 niños en este colegio». Do Campo destacó que este programa piloto «permite acercar la sanidad a los centros educativos y evitar desplazamientos a los centros de salud», además de poner en valor el trabajo conjunto de los equipos de enfermería y los docentes. «Queremos comprobar los resultados de esta experiencia y, si son positivos, valorar su ampliación a más colegios en próximas campañas», indicó.

En la provincia de A Coruña, además del María Barbeito, varios colegios llevaron a cabo la vacunación en la misma jornada, dentro del calendario establecido por el área sanitaria. En caso de que no se consiga vacunar a todo el alumnado inscrito en un día, el equipo sanitario continuará al día siguiente en el propio centro para completar el proceso sin interrumpir la rutina escolar.

El colegio María Barbeito forma parte así del programa piloto de vacunación escolar que la Xunta puso en marcha este curso en 55 colegios de toda la comunidad, tanto públicos como privados. El objetivo es llegar a más de 9. 414 menores y alcanzar una cobertura del 70%. En la provincia coruñesa participan veintidós centros educativos. El CEIP María Barbeito es el primero de nueve en la ciudad en estrenar la campaña a la que se sumaran a lo largo de las semanas otros centros educativos.