Visita de David Amor a la fábrica coruñesa de Etiem

El humorista y exconcursante de MasterChef Celebrity David Amor protagonizó un evento en la fábrica coruñesa de Etiem. Destacó el orgullo de vestir moda hecha en Galicia y compartió anécdotas en un acto con Nico Clouston, Juan Sieira, Lucía Pérez y Ramón de la Crisálida.

