El AVLO de Renfe entre A Coruña y Madrid: Un tren rápido de bajo coste, pero según el día

Renfe atribuye las grandes diferencias de precios existentes en el Avlo A Coruña-Madrid, que puede llegar a resultar más caro que el AVE a pesar de ser la modalidad de bajo coste en alta velocidad, al sistema de precios dinámicos que aplica en sus tarifas, así como a la carencia de subvención en estos trenes, lo que le obliga a buscar la rentabilidad.

El Avlo comenzó a prestar servicio entre A Coruña y la capital española el año pasado como una forma de desplazamiento barata en comparación con el AVE, pero las tarifas reflejan que hasta el 31 de octubre la más barata solo es un 17% menor que la más baja en los otros trenes hacia Madrid y, en algunos casos, más elevada y llega a superar los cien euros. Este mes, los billetes más baratos en algún caso llegan a costar la mitad que el siguiente tren más económico, pero otros días el coste es prácticamente el mismo.

Renfe informó a este periódico de que su actividad comercial se regula desde 2021 mediante el sistema Revenue Management, que establece unos precios dinámicos en función de la antelación con la que se compran los billetes y la demanda de cada día, además de otros condicionantes.

Competencia

El Gobierno comunicó por su parte el año pasado al grupo parlamentario de Vox en el Congreso que los Servicios Comerciales de Renfe se prestan «en un régimen de competencia» y que carecen de «subvención alguna por parte del Estado o de otra Administración competente, tal y como regula la legislación europea». Esto hace que su sostenibilidad económica pase «por que no tengan déficit de explotación». A pesar de la alusión a la competencia a la que hace referencia la respuesta parlamentaria, en el caso de Galicia Renfe todavía opera en régimen de monopolio, ya que ninguna otra compañía ofrece aquí servicios ferroviarios.

También citaba el Gobierno que los usuarios pueden obtener descuentos como el del 25% de la Tarjeta Dorada para personas mayores, el 40% para los niños, del 5% al 30% para los jóvenes y entre el 20% y el 50% para las familias numerosas. Con este sistema las rebajas pueden llegar hasta el 75%, cuando anteriormente solo era posible hasta el 70%, y se incrementan en los días y horas con menor demanda de viajes «para orientar la demanda sensible al precio y con mayor disponibilidad a los trenes más baratos».

Los viajeros de AVE y Larga Distancia pueden configurar sus billetes con las modalidades de billete Básico, Elige y Premium. El Avlo no está incluido en este sistema, ya que solo dispone de una tarifa básica a la que se aplican los descuentos que ofrece Renfe, aunque también son válidos los bonos utilizables en el AVE.