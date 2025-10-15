Ayudas para deporte y cultura inclusivos

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Treinta y siete entidades se beneficiarán este año de las ayudas de la Fundación Emalcsa para proyectos de cultura y deporte inclusivos, que serán financiados con 100.000 euros. Representantes de los colectivos firmaron este martes en el Concello los convenios para su desarrollo.

