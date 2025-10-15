Un bus urbano atropella a una mujer en Pórtico de San Andrés, en A Coruña

Un bus urbano atropelló a una mujer en torno a las 12.30 horas de este miércoles en la calle Pórtico de San Andrés, en el centro de A Coruña. De acuerdo con fuentes del 112, "en un primer momento parecía que podía estar atrapada", por lo que se llamó a los bomberos, aunque estos "no llegaron hasta el punto" en el que ocurrió el accidente porque se comprobó que no era necesario liberar a la víctima. Al lugar acudieron servicios de urgencias sanitarias y la Policía Local.