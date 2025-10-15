Caramelos del peso de quince camellos y "no duros", condición para la Cabalgata de Reyes de A Coruña

Las Navidades se acercan, y, como los Reyes Magos son reacios a emplear sus encantamientos para reducir el gasto público y dejar sin trabajo a los fabricantes de caramelos, el Ayuntamiento ha abierto un concurso para comprar los caramelos que se usarán en la Cabalgata.

Las condiciones indican que la empresa que se lleve el contrato debe ofrecer 7,5 toneladas de caramelo, o, expresado en peso medio de los dromedarios, el equivalente a unos quince camellos macho. Pero el Concello se ha prevenido, y advierte que las golosinas que se suministren no pueden ser, «en ningún caso», caramelos duros. Advertidos quedan los que se presenten como pajes con el objetivo de tirarle proyectiles a la cabeza a la gente: no les dolerá mucho.