El dolor por Palestina desborda A Coruña

Trenes parados, clases suspendidas y, sobre todo, gente en las calles. A todas las horas del día. La solidaridad con Palestina tras dos años de genocidio se hizo visible este miércoles en las calles de A Coruña de forma masiva, en el marco de la huelga general convocada por los sindicatos para este miércoles.

Arriba, acto en la plaza de Vigo, abajo, en el Obelisco. | Carlos Pardellas

Las imágenes de protestas ante empresas con vínculos con el Estado de Israel, de concentraciones en centros de trabajo y de manifestaciones multitudinarias por las calles se repitieron por la ciudad desde las 11 de la mañana, cuando tuvo lugar el primero de los actos en la plaza de Vigo. La convocatoria fue dispar, y consistió desde paros de dos horas convocados por UGT y CCOO, pasando por cuatro horas (CIG) hasta la huelga general de todo el día (CGT y CUT). Media hora más tarde del primer acto, el personal del Ayuntamiento y miembros de la corporación local, junto a la alcaldesa, Inés Rey, salieron a la puerta del consistorio en repulsa por el genocidio. En torno a la misma hora, UGT y CCOO se reunían al pie de la Torre de Hércules con la bandera blanca, verde y roja. Al llamado de la CGT se realizaron piquetes frente al Zara de la calle Compostela para pedir el boicot a Israel por parte de la textil.

Concentración en el Obelisco. | / Carlos Pardellas

Manifestación a su paso por San Andrés. | Casteleiro

Los actos continuaron por la tarde, con manifestaciones que partieron desde el Obelisco y la Delegación del Gobierno y que reunieron a millares de personas bajo el grito común de dolor y rabia por la matanza indiscriminada de palestinos, la destrucción de Gaza y en apoyo a la resistencia de su pueblo. El establecimiento de unos servicios mínimos «de casi el 100%», según denunciaron los sindicatos, ha limitado el impacto de la huelga en Galicia en ámbitos como la función pública, la sanidad y la justicia.