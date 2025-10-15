Estudiantes en huelga salen en marcha por las calles de A Coruña durante una protesta a favor de Palestina

Ciudadanos de A Coruña se han sumado a la manifestación a favor de Palestina convocada por el Sindicato de Estudiantes que ha recorrido calles de la ciudad este miércoles, cuando también se ha impulsado una huelga general "contra el genocidio".

Bajo el lema "pararlo todo para parar el genocidio", centenares de personas han participado en la marcha que ha salido en torno a las 12.00 horas desde el Obelisco, donde se ha hecho una concentración en solidaridad con el pueblo palestino.

Durante la marcha, los asistentes clamaron contra "el genocidio" coreando cánticos como 'Netanyahu asesino'; 'Israel asesina, Europa patrocina'; 'O sionismo é terrorismo'; 'Galiza con Palestina'; o 'Palestina vencerá, desde el río hasta el mar'.

Seguimiento de la huelga

Consultadas las tres universidades gallegas sobre el seguimiento de la huelga del 15 de octubre en sus aulas, la única que ha ofrecido datos por el momento es la de A Coruña, donde secundó el paro el 5,77% de la comunidad universitaria.

Asimismo, los paros parciales fueron secundados entre las 10.00 y las 12.00 horas por el 6,9% de la comunidad universitaria y entre las 10.00 y las 14.00 horas por un 7,5%.