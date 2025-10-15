Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un pasajero de un autobús interurbano tras un frenazo en la avenida de Oza, en A Coruña

Tuvo que ser atendido por una ambulancia

Cruce de la avenida de Oza con la ronda de Outeiro, lugar donde ocurrió el accidente

Cruce de la avenida de Oza con la ronda de Outeiro, lugar donde ocurrió el accidente / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

Un ocupante de una línea de autobús interurbana ha resultado herido tras un frenazo imprevisto del vehículo en el que se desplazaba. Ocurrió alrededor de las 15.00 horas de este mediodía en el cruce entre la avenida de Oza y la ronda de Outeiro, a la altura de la plaza de A Gaiteira.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para atender a la persona herida.

Al parecer, según explican fuentes conocedoras, el frenazo inesperado se produjo tras ver el conductor a una persona cruzando con un semáforo en rojo.

