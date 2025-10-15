Homenaje a Pau Casals en el teatro Rosalía con el dúo Cassadó
A Coruña
El Dúo Cassadó, compuesto por la pianista Marta Moll y el violonchelista Damián Martínez, se unió ayer en el escenario del teatro Rosalía a la Sociedad Filarmónica para rendir homenaje al maestro Pau Casals, a su dimensión artística y también a su calidad humana y su compromiso con la paz y los valores. Lo hicieron con un programa inspirado en su figura, que incluyó repertorio de Bach, Locatelli y Boccherini, así como un preludio dedicado al Casals compuesto por el pianista y compositor húngaro Emanuel Moór, gran amigo de Casals.
