Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 15 de octubre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Debate sobre la vivienda y las cooperativas
17.30 horas | El arquitecto Ramón Fernández Sánchez y la experta Carmen Pérez de la Cruz participarán como relatores en un debate organizado por el Colexio de Arquitectos (COAG).
Delegación del COAG
Actuación gratuita de la Tuna de Veteranos
20.30 horas | Xosé Ramón Gayoso presentará la actuación de los antiguos estudiantes universitarios de la Tuna coruñesa, que rememora el 33 aniversario de su creación.
Teatro Colón
Concierto con Laura Wong y Melón Jiménez
21.00 horas | La artista canadiense compartirá escenario con el guitarrista en un recital en el que también actuará, como invitado especial, el percusionista Ton Risco.
Garufa
Charla sobre el combate de Alhucemas en 1925
20.00 horas | Eugenio Fernández Barallobre hablará sobre el desembarco de tropas españolas en playas de Marruecos dentro de las actividades de las Hogueras.
Sporting Club Casino
Isaac Rosa presenta su libro ‘Las buenas noches’
19.00 horas | Conversará con Javier Pintor como parte del ciclo de literatura Compaxinadas, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Fundación Luis Seoane
