Si no lo leo no lo creo
Dos lectores pierden sus páginas el mismo día
ANTÓN PERULEIRO
Cuando uno lee se transporta a cualquier lugar, ficticio o real posible. Pero en rara ocasión el poder de la imaginación es tan fuerte como para provocar un despiste tan grande que incluso el libro que estás leyendo se te quede olvidado en algún lugar. Sin embargo, en A Coruña han sido dos ávidos lectores a los que esto mismo les ha ocurrido. La Policía Local encontró en el último mes dos dispositivos de lectura electrónica en la ciudad. Ambos libros electrónicos acabaron en el departamento de objetos perdidos el mismo día, el 19 de septiembre. Con suerte, sus respectivos dueños se habrán ya dado cuenta de la pérdida y podrán volver a visitar algunos de los mundos de sus lecturas, aunque esta vez sin perder las páginas.
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada
- Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?