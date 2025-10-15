Dos lectores pierden sus páginas el mismo día

Cuando uno lee se transporta a cualquier lugar, ficticio o real posible. Pero en rara ocasión el poder de la imaginación es tan fuerte como para provocar un despiste tan grande que incluso el libro que estás leyendo se te quede olvidado en algún lugar. Sin embargo, en A Coruña han sido dos ávidos lectores a los que esto mismo les ha ocurrido. La Policía Local encontró en el último mes dos dispositivos de lectura electrónica en la ciudad. Ambos libros electrónicos acabaron en el departamento de objetos perdidos el mismo día, el 19 de septiembre. Con suerte, sus respectivos dueños se habrán ya dado cuenta de la pérdida y podrán volver a visitar algunos de los mundos de sus lecturas, aunque esta vez sin perder las páginas.