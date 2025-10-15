MEGA convoca el concurso de cerveceros caseros

Este otoño, el Museo de Estrella Galicia (MEGA), lanza una nueva edición del concurso para cerveceros caseros, o homebrewers, con el VI Certamen Homebrewer, que rendirá homenaje a la mejor tradición alemana. Así, los participantes tendrán que preparar una receta de German Pils, una lager pálida, seca y amarga, que presenta un prominente aroma a lúpulo.

La cita tiene como objetivo poner en valor y reconocer la labor de los aficionados cerveceros del país, así como agradecer su entrega y los valores que comparten con la compañía.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 5 de noviembre. Durante este tiempo, los aspirantes deberán mandar sus candidaturas, hasta completar los 120 participantes que cumplan con los requisitos establecidos en las bases del concurso y que competirán en el certamen con sus recetas.