Muere un azor juvenil tras estrellarse contra una fachada en el centro de A Coruña

Un ave poco común en la ciudad de A Coruña, un azor juvenil, ha muerto en la tarde de este miércoles tras, aparentemente, estrellarse contra una fachada en la calle Enrique Dequidt Hevia, del centro de la urbe.

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros fue avisado para que pudiese retirar el animal fallecido, cuyo nombre científico es Astur gentilis.

Según explica a este periódico Cosme Damián Romay, biólogo y miembro del Grupo Naturalista Hábitat, este tipo de pájaro aparece ocasionalmente en la ciudad. En el ayuntamiento se estima que crían menos de tres parejas, por lo que puede considerarse poco habitual. Sin embargo, en la misma zona ya se localizó hace años otro ejemplar similar, en el parque de Santa Margarita.