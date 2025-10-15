Muere un azor juvenil tras estrellarse contra una fachada en el centro de A Coruña
Es un animal poco común en la ciudad
Un ave poco común en la ciudad de A Coruña, un azor juvenil, ha muerto en la tarde de este miércoles tras, aparentemente, estrellarse contra una fachada en la calle Enrique Dequidt Hevia, del centro de la urbe.
El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros fue avisado para que pudiese retirar el animal fallecido, cuyo nombre científico es Astur gentilis.
Según explica a este periódico Cosme Damián Romay, biólogo y miembro del Grupo Naturalista Hábitat, este tipo de pájaro aparece ocasionalmente en la ciudad. En el ayuntamiento se estima que crían menos de tres parejas, por lo que puede considerarse poco habitual. Sin embargo, en la misma zona ya se localizó hace años otro ejemplar similar, en el parque de Santa Margarita.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada