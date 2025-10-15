El ocio nocturno de A Coruña demanda menos burocracia y ampliar horarios

La Asociación para la Defensa del Ocio Nocturno de A Coruña ha presentado en el Ayuntamiento sus propuestas de modificación para la ordenanza que regulará el ocio nocturno en al ciudad. El Gobierno local emplazó a las partes —vecinos, hosteleros y sus representantes legales — a presentar sus ideas de cara a la próxima mesa que sentará a todos frente a frente este noviembre para acabar de pulir los flecos de la nueva ordenanza. La asociación, representada por el abogado José López Balado, ha presentado un decálogo de propuestas, que incluye uno de los puntos de consenso en mesas previas, como es el aumento de alrededor de diez decibelios de ruido permitido en los locales, con el fin de adecuar la norma municipal a la autonómica.

Además, demandan la simplificación de licencias y trámites de apertura, reducir la burocracia innecesaria y agilizar la obtención de autorizaciones para nuevas actividades, como cambios de titularidad, así como la reducción de plazos administrativos, la flexibilización de horarios de apertura y facilitar la instalación y ampliación de terrazas «con procedimientos más claros y ágiles» para garantizar «la coexistencia con el espacio público y la movilidad».

Asimismo, piden la simplificación de las zonas ZAS (acústicamente saturadas), para que el control de la contaminación acústica «no signifique la desaparición» de locales de ocio nocturno, y eliminar la prohibición de implantar locales a menos de 25 metros, debido a que, a su juicio, facilita las «trampas». Además de todo lo anterior, proponen evitar sanciones desproporcionadas promoviendo la colaboración con los operadores del sector, la agrupación de los expedientes en un solo organismo. Continuando con la dinámica del último año, piden la creación de mesas técnicas de diálogo permanentes entre el sector y la Administración y moratoria y flexibilización de usos para favorecer «la regeneración del tejido comercial».